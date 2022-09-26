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1 час назад

У мальчика с восемью конечностями удалили близнеца-паразита

Lenta.ru

В Китае врачи провели операцию мальчику, который родился с восемью конечностями. Об этом сообщает SCMP.

У мальчика с восемью конечностями удалили близнеца-паразита
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина по фамилии Янь из города Шэньчжэнь родила ребенка с редкой патологией: к груди новорожденного был прикреплен близнец-паразит, у которого были руки и ноги, но отсутствовали голова и сердце. «Мы обнаружили у ребенка врожденный порок сердца и высокое давление в легочной артерии. Ему пришлось снабжать кровью плод-паразит, что увеличило нагрузку на его сердце и поставило жизнь под угрозу», — рассказывает хирург детской больницы Мао Цзяньсюн.

Операцию сделали через два дня после рождения мальчика. Задача, стоящая перед врачами, была особенно сложной из-за тонких стенок кровеносных сосудов новорожденного и проблем с восстановлением повреждений, нанесенных хирургическим вмешательством. Несмотря на это, врачи успешно удалили близнеца-паразита весом 260 граммов за три часа.

Через несколько дней новорожденного выписали из больницы. Во время обследования врачи заключили, что ребенок полностью здоров.

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