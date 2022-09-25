Раскрыта причина ускоренного распространения амеб, поедающих мозг

Ученые из Аризонского университета выяснили, что из-за климатического кризиса ускорилось распространение амеб Naegleria fowleri — одноклеточных организмов, которые поедают мозги. Об этом сообщает The Guardian.

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Известно, что амебы обитают в пресной воде и могут проникнуть в тело через нос. Попав в мозг, они начинают разрушать его ткани и вызывают амебный менингоэнцефалит.

Ученые определили, что климатический кризис усиливает наводнения и засухи, и на фоне этого одноклеточные организмы распространяются быстрее, чем обычно. Эксперты рекомендуют в качестве мер предосторожности зажимать нос при нырянии в теплых пресных водоемах.