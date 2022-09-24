Какой показатель говорит о повышенном холестерине

Терапевты говорят, что самым точным способом определить уровень холестерина в крови является анализ крови.
Повышенный уровень холестерина – это выше 5,2 миллимоля на литр крови. В таком случае увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
При повышенном холестерине люди могут страдать от высокого давления и головной боли.
Один из самых распространенных внешних признаков повышенного холестерина – это ксантелазмы (миниатюрные комочки на веках и других частях тела), говорится в статье издания «Медик Форум».