Девочка рассказала о жизни с аллергией на воду и слезы

Из-за аллергии на воду слезы и пот вызывают у 14-летней Сэди Тессмер из штата Миссури, США, сильнейшее раздражение на коже. О том, как редкое заболевание изменило ее жизнь, рассказало издание The Independent.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девочка страдает от аквагенной крапивницы — аутоиммунного заболевания, при котором красная зудящая крапивница появляется на коже человека после контакта с водой.

В конце прошлого года мать Сэди, 37-летняя Эмбер Салли, впервые заметила странную реакцию дочери на воду. Первоначально она предположила, что ее дочь принимает слишком горячий душ. Однако проблема была не в этом: при аквагенной крапивнице раздражение не зависит от температуры воды, ее чистоты и солености.

Женщина решила перевести дочь на домашнее обучение, чтобы уберечь ее от постоянного дискомфорта. Несмотря на любовь к футболу и плаванию, девочке пришлось отказаться от занятий спортом из-за того, что пот вызывает раздражение.

В жару Сэди не может выходить на улицу днем и вынуждена много времени проводить в одиночестве. Она призналась, что это сильно на нее давит, но она надеется, что ее опыт будет полезен людям с такой же проблемой.