Ученые доказали пользу быстрой ходьбы в борьбе с деменцией

Быстрая ходьба способствует двукратному снижению риска развития деменции у людей. К такому выводу пришла команда ученых из Австралии и Дании.

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Специалисты проанализировали данные о здоровье 78,5 тыс. пациентов старше 40 лет. В результате выяснилось, что ежедневное прохождение 6,3 тыс. шагов в быстром темпе уменьшает вероятность возникновения слабоумия на 57%, а если человек несет на себе дополнительный груз, то показатель падает на целых 62%, сообщает LIVE24.