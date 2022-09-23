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1 час назад

Ученые из Австралии и Дании доказали пользу быстрой ходьбы в борьбе с деменцией

Слово и Дело

Быстрая ходьба способствует двукратному снижению риска развития деменции у людей. К такому выводу пришла команда ученых из Австралии и Дании.

Ученые доказали пользу быстрой ходьбы в борьбе с деменцией
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалисты проанализировали данные о здоровье 78,5 тыс. пациентов старше 40 лет. В результате выяснилось, что ежедневное прохождение 6,3 тыс. шагов в быстром темпе уменьшает вероятность возникновения слабоумия на 57%, а если человек несет на себе дополнительный груз, то показатель падает на целых 62%, сообщает LIVE24.

Однако защита от деменции оказалась не единственным положительным эффектом быстрой ходьбы. В частности, каждые пройденные 2 тыс. шагов снижают шансы умереть на 8-11%, в том числе от сердечных недугов и онкологических заболеваний.

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