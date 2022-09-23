Опасный элемент: врач рассказал, как кремний влияет на организм

«Например, при избыточной концентрации кремния в организме могут появиться нарушения фосфорно-кальциевого обмена. Эти изменения могут привести к отложениям кальция и фосфора в костной ткани, почках. Подобные нарушения могут быть причиной разрушения эмали зубов. Важен баланс кальция и фосфора в организме, так как при сдвиге в одну или другую сторону могут произойти серьезные нарушения в работе многих органов. Важно отметить, что суточная потребность организма в кремнии для здорового человека составляет – 20 мг. При превышении этой концентрации могут быть негативные последствия для организма», – заключила Нефедова.