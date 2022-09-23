Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Опасный элемент: врач рассказал, как кремний влияет на организм

Мир24

Российские ученые из БФУ и Чувашского государственного университета утверждают, что содержание кремния в воде негативно влияет на организм человека. Кремний всасывается в кишечник из водорастворимых силикатов и оказывает системное воздействие. Например, ежедневное поступление кремния с питьевой водой в концентрации 10 мг/л инициирует иммунологическое воспаление и ускоряет естественное старение организма. Чем еще опасен избыток или недостаток кремния, MIR24.TV рассказала терапевт и врач-стоматолог Виктория Нефедова.

Опасный элемент: врач рассказал, как кремний влияет на организм
Фото: Мир24Мир24

Кремний – это макроэлемент, который необходим нашему организму для нормального функционирования соединительной и эпителиальной ткани. Считается, что кремний необходим для синтеза коллагена и образования костной ткани, поясняет эксперт.

Видео дня

«Этот макроэлемент открыли достаточно давно – в 1848 году, но признали необходимым для жизни лишь в 1970-х годах. Он оказывает положительный эффект на стенки сосудов, стимулирует иммунитет, а также предупреждает дегенеративные изменения в центральной нервной системе. Недостаток этого макроэлемента в организме может вызвать серьезные нарушения в его работе. Например, ухудшение психоэмоционального состояния, повышенной проницаемости сосудов и снижение эластичности кожи», – говорит Нефедова.

У людей с недостатком кремния наблюдается чувствительность к изменению погоды. Однако переизбыток кремния также плох для человека, добавляет врач.

«Например, при избыточной концентрации кремния в организме могут появиться нарушения фосфорно-кальциевого обмена. Эти изменения могут привести к отложениям кальция и фосфора в костной ткани, почках. Подобные нарушения могут быть причиной разрушения эмали зубов. Важен баланс кальция и фосфора в организме, так как при сдвиге в одну или другую сторону могут произойти серьезные нарушения в работе многих органов. Важно отметить, что суточная потребность организма в кремнии для здорового человека составляет – 20 мг. При превышении этой концентрации могут быть негативные последствия для организма», – заключила Нефедова.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители