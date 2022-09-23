Опасный элемент: врач рассказал, как кремний влияет на организм

Российские ученые из БФУ и Чувашского государственного университета утверждают, что содержание кремния в воде негативно влияет на организм человека. Кремний всасывается в кишечник из водорастворимых силикатов и оказывает системное воздействие. Например, ежедневное поступление кремния с питьевой водой в концентрации 10 мг/л инициирует иммунологическое воспаление и ускоряет естественное старение организма. Чем еще опасен избыток или недостаток кремния, MIR24.TV рассказала терапевт и врач-стоматолог Виктория Нефедова.
Кремний – это макроэлемент, который необходим нашему организму для нормального функционирования соединительной и эпителиальной ткани. Считается, что кремний необходим для синтеза коллагена и образования костной ткани, поясняет эксперт.
«Этот макроэлемент открыли достаточно давно – в 1848 году, но признали необходимым для жизни лишь в 1970-х годах. Он оказывает положительный эффект на стенки сосудов, стимулирует иммунитет, а также предупреждает дегенеративные изменения в центральной нервной системе. Недостаток этого макроэлемента в организме может вызвать серьезные нарушения в его работе. Например, ухудшение психоэмоционального состояния, повышенной проницаемости сосудов и снижение эластичности кожи», – говорит Нефедова.
У людей с недостатком кремния наблюдается чувствительность к изменению погоды. Однако переизбыток кремния также плох для человека, добавляет врач.
«Например, при избыточной концентрации кремния в организме могут появиться нарушения фосфорно-кальциевого обмена. Эти изменения могут привести к отложениям кальция и фосфора в костной ткани, почках. Подобные нарушения могут быть причиной разрушения эмали зубов. Важен баланс кальция и фосфора в организме, так как при сдвиге в одну или другую сторону могут произойти серьезные нарушения в работе многих органов. Важно отметить, что суточная потребность организма в кремнии для здорового человека составляет – 20 мг. При превышении этой концентрации могут быть негативные последствия для организма», – заключила Нефедова.