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18 минут назад

Врач назвал простые медицинские процедуры, которых боятся мужчины

Letidor.ru

Мужчины гораздо реже женщин ходят к врачам и вовсе не из-за отличного здоровья. Доктора утверждают, что нередко мужчины не хотят ложиться в больницу, даже после развития сердечного приступа. Главная причина такой тенденции — страх мужчин ощутить себя уязвимыми. Каких медицинских процедур представители сильного пола боятся больше всего, читайте в нашей новости.

Врач назвал простые медицинские процедуры, которых боятся мужчины
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Практически все медицинские процедуры сложно назвать приятными — к ним прибегают в случае, когда нужно поставить диагноз или провести лечение различных болезней. Причем именно мужчинам принадлежит антирекорд по боязни посещения врачей.

Уколы в ягодицу или введение препаратов в вену — еще два главных страха пациентов-мужчин. Кроме того, многие из них испытывают сильный стресс и при посещении стоматолога, когда нужно сделать анестезию перед лечением зубов, пишет «Доктор Питер».

Ранее «Летидор» писал о том, что врач назвал опасные для мужчин продукты.

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