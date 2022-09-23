Врач назвал простые медицинские процедуры, которых боятся мужчины

Мужчины гораздо реже женщин ходят к врачам и вовсе не из-за отличного здоровья. Доктора утверждают, что нередко мужчины не хотят ложиться в больницу, даже после развития сердечного приступа. Главная причина такой тенденции — страх мужчин ощутить себя уязвимыми. Каких медицинских процедур представители сильного пола боятся больше всего, читайте в нашей новости.

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Практически все медицинские процедуры сложно назвать приятными — к ним прибегают в случае, когда нужно поставить диагноз или провести лечение различных болезней. Причем именно мужчинам принадлежит антирекорд по боязни посещения врачей.

Уколы в ягодицу или введение препаратов в вену — еще два главных страха пациентов-мужчин. Кроме того, многие из них испытывают сильный стресс и при посещении стоматолога, когда нужно сделать анестезию перед лечением зубов, пишет «Доктор Питер».