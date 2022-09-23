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2 часа назад

Nutrients: киноа снижает уровень глюкозы после еды у пожилых преддиабетом

Газета.Ruиещё 1

Диетологи из Открытого Университета Каталонии выяснили, что регулярное употребление киноа пожилыми людьми с преддиабетом позволяет им повысить чувствительность к глюкозе. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Nutrients: киноа снижает уровень глюкозы после еды у пожилых преддиабетом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Участникам исследования было не менее 65 лет и они имели преддиабет. Большинство были женщинами с избыточным весом, многие страдали от гипертонии, около 45% имели высокий уровень липидов в крови, а у 33% был один или несколько близких членов семьи с диабетом. Всего в исследовании приняли участие девять человек. На первом этапе они придерживались своей обычной диеты в течение четырех недель.

Затем все злаки, бобовые и клубнеплоды были заменены продуктами на основе киноа еще на четыре недели. Участники исследования также ели печенье, булочки, хлеб и макароны из муки, которая на 70% состояла из киноа. К концу исследования вес участников уменьшился в среднем на 1,6 килограммов, а талия — на 1,5 сантиметра. Также у них снизился уровень гликированного гемоглобина (HbA1C). Наиболее важным изменением стало заметное снижение уровня глюкозы после еды и более быстрое его падение.

Помимо этого, у участников выросли концентрации незаменимых аминокислот. Несмотря на высокое содержание минералов, витаминов, жирных кислот и белка, киноа отличается от других злаков низким гликемическим индексом, то есть незначительно повышает уровень сахара в крови.

Кроме того, в киноа содержатся пищевые волокна, препятствующие перевариванию жиров и сахаров в кишечнике человека, что также позволяет снизить уровень глюкозы в крови после приема пищи. Наличие преддиабета увеличивает риск развития сахарного диабета на 70%, особенно высок риск у людей старше 65 лет.

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