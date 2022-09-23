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1 час назад

56-летняя женщина забеременела собственным внуком

Lenta.ru

Жительница Юты, США, в 56 лет стала суррогатной матерью для своего сына и забеременела собственным внуком. Об этом сообщает Metro.

Женщина забеременела собственным внуком
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Нэнси Хаак рассказала, что ее сын Джефф и невестка Камбрия в течение многих лет боролись с бесплодием и дважды прибегали к искусственному оплодотворению (ЭКО), в результате которого у пары появилось четверо детей. Из-за осложнений после родов Камбрии удалили матку, поэтому пара не могла завести еще одного ребенка, хотя очень этого хотела.

Видя отчаяние сына и его жены, Хаак предложила стать суррогатной матерью их детей. Поначалу женщина сомневалась, что это возможно из-за ее возраста, но врачи провели обследование и не обнаружили противопоказаний к беременности. В итоге она сделала ЭКО и в мае узнала, что беременна.

«Я благодарен за то, что у меня такая самоотверженная и любящая мама, которая готова пойти на такую жертву ради моей семьи», — заявил сын Хаак.

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