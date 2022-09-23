Женщина забеременела собственным внуком

Жительница Юты, США, в 56 лет стала суррогатной матерью для своего сына и забеременела собственным внуком. Об этом сообщает Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Нэнси Хаак рассказала, что ее сын Джефф и невестка Камбрия в течение многих лет боролись с бесплодием и дважды прибегали к искусственному оплодотворению (ЭКО), в результате которого у пары появилось четверо детей. Из-за осложнений после родов Камбрии удалили матку, поэтому пара не могла завести еще одного ребенка, хотя очень этого хотела.

Видя отчаяние сына и его жены, Хаак предложила стать суррогатной матерью их детей. Поначалу женщина сомневалась, что это возможно из-за ее возраста, но врачи провели обследование и не обнаружили противопоказаний к беременности. В итоге она сделала ЭКО и в мае узнала, что беременна.