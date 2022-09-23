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3 часа назад

Стоматолог рассказала, почему возникает повышенная чувствительность зубов

Letidor.ruиещё 1

Повышенная чувствительность зубов — это распространенная проблема, при которой появляются неприятные или болезненные ощущения при чистке зубов, употреблении горячих и холодных напитков, кислых и сладких продуктов. В отдельных случаях чувствительность настолько высока, что человек испытывает боль от малейшего раздражения — прикосновения кончика языка к зубам или втягивания воздуха сквозь зубы. Подробности читайте в нашей новости.

Стоматолог рассказала, почему возникает повышенная чувствительность зубов
Фото: PixabayPixabay

Излишнее жесткая щетка и длительная чистка зубов могут спровоцировать появление чувствительности, также зубы могут реагировать на горячую или холодную еду из-за заболеваний ротовой полости, включая кариес или пульпит.

Стоматолог отметила, как могут различаться болевые ощущения при различных заболеваниях полости рта. При кариесе зуб разрушается постепенно, возникает чувствительность от сладкого, кислого, холодного. Если начался пульпит, то он проявится проявляется сильными болями пульсирующего характера, которые начинаются в вечернее время суток и беспокоят на протяжении всей ночи, сообщает Lenta.ru.

Ране «Летидор» писал о том, что стоматолог назвала худшие зубные щетки.

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