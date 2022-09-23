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2 часа назад

The Mirror: Британец умер из-за случайного пореза на ноге

Мира Маркина

Житель Великобритании умер, случайно порезавшись при переезде. Историю 54-летнего Дэвида Хеммингса изданию The Mirror рассказала вдова мужчины.

Британец умер из-за случайного пореза на ноге
Фото: unsplash.comunsplash.com

Семья Хеммингса переезжала в новый дом. Когда Дэвид нес очередную порцию коробок, он порезал ногу. А уже несколько дней спустя мужчина пожаловался на сильную боль в области пореза. Он принял обезболивающее и лег спать. Однако сон не избавил его от неприятных симптомов. К вечеру того же дня Дэвид уже не мог наступать на поврежденную ногу.

Дэвида госпитализировали. Врачи выяснили, что у пациента развивается некротический фасциит – вероятнее всего, из-за бактерий, которые попали в организм через порез и теперь запустили процесс уничтожения соединительной ткани и подкожной клетчатки.

Состояние мужчины ухудшалось. Прогноз был неутешительным.

“Врачи (…) могли бы ампутировать ему обе ноги, но он не выдержал бы такой операции”, — объяснила Маргарет, вдова Дэвида.

Мистер Хеммингс скончался вечером того же дня, фактически прожив всего три дня в новом доме.

Ранее мы рассказывали о том, как врачи намеревались отдать органы умершего на трансплантацию, но пациент ожил.

Новости,Дэвид Хеммингс,
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