Британец умер из-за случайного пореза на ноге

Семья Хеммингса переезжала в новый дом. Когда Дэвид нес очередную порцию коробок, он порезал ногу. А уже несколько дней спустя мужчина пожаловался на сильную боль в области пореза. Он принял обезболивающее и лег спать. Однако сон не избавил его от неприятных симптомов. К вечеру того же дня Дэвид уже не мог наступать на поврежденную ногу.