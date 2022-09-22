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2 часа назад

Офтальмолог Коновалов развеял миф о вреде чтения в темноте

Мария Иглина

Врач-офтальмолог, профессор Михаил Коновалов развеял миф о том, что зрение портится от чтения в темноте. Подробностями эксперт поделился в эфире программы "Жить здоров!" на Первом канале.

Так, по словам медика, при чтении в темноте на глаза идет большая нагрузка. Он отметил, что для того, чтобы человеку хорошо читалось, необходима хорошая освещенность и узкий зрачок:

"Когда человек читает в сумерках, да еще под одеялом, зрачок [становится] большой, и, конечно, это дополнительная нагрузка для глаз".

Но, несмотря на это, Коновалов опроверг мнение о том, что чтение в темноте портит зрение.

Ранее стало известно, какой пульс свидетельствует о заболеваниях сердца.

Новости,Видео,Михаил Коновалов,Первый канал,
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