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22 минуты назад

Медики назвали одиннадцать продуктов, от которых нужно отказаться при гипертонии

runews24.ru

Медики утверждают, что питание может провоцировать скачки кровяного давления. Более того, есть ряд продуктов, которые могут снизить эффективность антигипертензивных препаратов, говорят специалисты.

Медики назвали одиннадцать продуктов, от которых нужно отказаться при гипертонии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, людям, склонным к гипертонии, лучше отказаться от соленых продуктов, так как они задерживают жидкость в организме. Это в первую очередь консервированные продукты.

Негативно на артериальном давлении может сказаться употребление замороженных блюд, холодного мяса, готовых супов, всевозможных бульонных кубиков, соевого соуса и горчицы.

Также стоит сократить потребление хлеба, отдавая предпочтение цельнозерновому, ржаному хлебу или хлебу на закваске.

Из-за содержания глицирризиновой кислоты, способной вымывать из организма калий, стоит реже есть лакричные конфеты. Также лучше отказаться от сыра сортов фета, халлум, сыра с голубой плесенью.

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