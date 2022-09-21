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35 минут назад

Гастроэнтеролог назвала возможную причину развития рака и депрессии у детей

Lenta.ru

Регулярное употребление фастфуда грозит ребенку развитием депрессии, диабета и рака, рассказала терапевт и гастроэнтеролог Lahta Clinic Вероника Ведяшкина. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала опасные детские заболевания, возможной причиной которых может стать фастфуд.

Гастроэнтеролог назвала возможную причину развития рака и депрессии у детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Ведяшкиной, если ребенок страдает хроническими заболеваниями пищеварения, лишним весом, сахарным диабетом, то посещение ресторанов быстрого питания стоит строго ограничить. Она не рекомендовала детям употреблять фастфуд чаще раза в месяц, а особо опасными назвала сладкие газированные напитки, продукты, приготовленные во фритюре, такие как картофель фри, наггетсы, а также мясные полуфабрикаты — колбасы и сосиски. «Все эти продукты содержат большое количество сахара, соли, органических кислот, трансжиров и канцерогенов, фосфатов, которые в дальнейшем могут быть причиной развития кариеса, сахарного диабета, атеросклероза, депрессий, нарушения кальциевого обмена в организме, заболеваний желудочно-кишечного тракта и онкологии», — считает гастроэнтеролог.

Самыми безвредными блюдами из фастфуда врач сочла соки, запеченный картофель, печеные пироги, сырную пиццу. В детском возрасте, продолжила Ведяшкина, в заведениях общепита стоит есть овощные салаты, яблочные и морковные ломтики, а в качестве напитков выбирать воду или несладкий чай.

Ранее врач-инфекционист Татьяна Чаленко опровергла мнение европейских врачей о пользе кока-колы при ротавирусных инфекциях. Подобные заблуждения о лечебных свойствах газировки, пояснила врач, могут быть связаны с тем, что в коле содержится ортофосфорная кислота, которая якобы препятствует размножению ротавирусной инфекции.

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