Первый больной оспой обезьян умер в Чехии

В Чехии умер первый больной обезьяньей оспой.
Первый больной оспой обезьян в Чехии, заразившийся, предположительно, во время отдыха в Испании, скончался.
"В республике умер первый больной обезьяньей оспой, заразившийся, предположительно, во время отпуска в Испании. Помимо этой болезни у него был также ряд других заболеваний, включая HIV и воспаление легких", — сообщает иностранное издание со ссылкой на Минздрав республики.
Отмечается, что информацию подтвердил пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб.
Журналисты РИА "Новости" со ссылкой на иностранный источник пишут, что Чехия является третьей европейской страной, в которой зафиксирована смерть пациента с обезьяньей оспой. Первыми странами являются Бельгия и Испания.
Ранее редакция VSE42.Ru писала, что в Чехии выявили первый случай заражения ребенка оспой обезьян.