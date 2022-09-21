Первый больной оспой обезьян умер в Чехии

"В республике умер первый больной обезьяньей оспой, заразившийся, предположительно, во время отпуска в Испании. Помимо этой болезни у него был также ряд других заболеваний, включая HIV и воспаление легких", — сообщает иностранное издание со ссылкой на Минздрав республики.