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2 часа назад

Первый больной оспой обезьян умер в Чехии

Vse42.ru

В Чехии умер первый больной обезьяньей оспой.

Первый больной оспой обезьян умер в Чехии
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Первый больной оспой обезьян в Чехии, заразившийся, предположительно, во время отдыха в Испании, скончался.

"В республике умер первый больной обезьяньей оспой, заразившийся, предположительно, во время отпуска в Испании. Помимо этой болезни у него был также ряд других заболеваний, включая HIV и воспаление легких", — сообщает иностранное издание со ссылкой на Минздрав республики.

Отмечается, что информацию подтвердил пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб.

Журналисты РИА "Новости" со ссылкой на иностранный источник пишут, что Чехия является третьей европейской страной, в которой зафиксирована смерть пациента с обезьяньей оспой. Первыми странами являются Бельгия и Испания.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что в Чехии выявили первый случай заражения ребенка оспой обезьян.

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