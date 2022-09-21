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3 часа назад

Геронтолог Прощаев назвал главные продукты в борьбе с деменцией

Слово и Дело

Геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал россиянам, как правильно питаться, чтобы снизить риск развития деменции.

Названы главные продукты в борьбе с деменцией
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Грамотно составленный рацион позволит избежать болезней сосудов, ведущих к нейродегенеративным расстройствам. В меню следует включить рыбу и белое мясо. От сладостей лучше отказаться, посоветовал Кирилл Прощаев в интервью «Ленте.ру».

«А вот чрезмерное употребление красного мяса, по данным ряда исследований, может приводить к дисфункции кишечника, повышенному риску заболеваний суставов и онкологических заболеваний», — рассказал Прощаев.

Медики отмечают, что память может ухудшиться не только из-за деменции. На нее способны негативно повлиять различные перенесенные инфекции, а также сахарный диабет второго типа.

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