Названы главные продукты в борьбе с деменцией

Грамотно составленный рацион позволит избежать болезней сосудов, ведущих к нейродегенеративным расстройствам. В меню следует включить рыбу и белое мясо. От сладостей лучше отказаться, посоветовал Кирилл Прощаев в интервью «Ленте.ру».

«А вот чрезмерное употребление красного мяса, по данным ряда исследований, может приводить к дисфункции кишечника, повышенному риску заболеваний суставов и онкологических заболеваний», — рассказал Прощаев.

Медики отмечают, что память может ухудшиться не только из-за деменции. На нее способны негативно повлиять различные перенесенные инфекции, а также сахарный диабет второго типа.