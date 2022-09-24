Врач назвал защищающий от простуды продукт

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал продукт, регулярное употребление которого может защитить от простуды. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Гинзбург посоветовал в сезон простуд включить в рацион квашеную капусту. Как отметил диетолог, этот продукт укрепляет иммунитет и, следовательно, защищает от различных заболеваний.

Его коллега Сергей Агапкин, в свою очередь, заявил, что достаточно употреблять 50-100 граммов квашеной капусты в день, чтобы уберечь себя от простуды.

Ранее Гинзбург в программе «О самом главном» назвал продукт, который снижает давление. По его словам, таким свойством обладает какао.