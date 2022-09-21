Врач-невролог "ИНВИТРО — Воронеж" Галина Смирнова рассказала о правилах поведения с близкими, у которых диагностирована болезнь Альцгеймера. Подробностями эксперт поделилась в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении "Ленты.ру".

По словам невролога, пациенты с болезнью Альцгеймера суетливы, беспомощны, забывают названия предметов, перестают узнавать близких, не способны обслуживать себя. Поэтому для таких людей необходимо организовать удобный режим, который не будет нарушать их привычек и сделает их жизнь более комфортной.

При разговоре с больным важно садиться к нему поближе, смотреть в глаза, можно взять его за руку или прикоснуться к плечу:

"Говорить нужно медленно, четко проговаривая слова. При необходимости, переспрашивать, задавать дополнительные наводящие вопросы. Не нужно требовать от больного развернутых ответов и надеяться на полноценную беседу".

Также важно не спорить и не пытаться изменить точку зрения пожилого человека, поскольку пациент "живет в своем мире, где ему достаточно комфортно".

Но главное, по мнению Смирновой, чему должны научиться родственники больных болезнью Альцгеймера — контролировать эмоции:

"Да, жить с больным сложно, морально и физически, но, если выплескивать на близкого негатив, ситуация не только не улучшится, но и наоборот, может серьезно усугубиться".

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