Мужчина случайно порезал ногу и умер от инфекции

Дэвид Хеммингс из шотландского города Мотеруэлл, Великобритания, умер после переезда в новый дом из-за инфекции, попавшей в порез. Об этом сообщает The Mirror.
54-летний Хеммингс случайно порезал ногу, когда носил коробки с вещами в дом после переезда. Спустя несколько дней мужчина пожаловался жене на сильную боль.
«Он принял обезболивающее и лег спать, но, когда проснулся около шести часов вечера, нога все еще болела, и он не мог наступать на нее», — рассказывает его вдова Маргарет.
Мужчину доставили в больницу, где он прошел обследование. На следующий день стало ясно, что у него некротический фасциит: через порез в организм попали болезнетворные бактерии, поражающие соединительные ткани и подкожную клетчатку.
«Врачи сказали, что состояние Дэвида ухудшилось и он не выживет. Они могли бы ампутировать ему обе ноги, но он не выдержал бы такой операции», — утверждает Маргарет.
Мужчина скончался вечером того же дня, спасти его не удалось.
«Он прожил всего три дня в нашем новом доме. Нам всем будет очень не хватать его, и все, кто его знал, будут скучать по нему», — говорит вдова погибшего.