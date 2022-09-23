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2 часа назад

Мужчина случайно порезал ногу и умер от инфекции

Lenta.ruиещё 2

Дэвид Хеммингс из шотландского города Мотеруэлл, Великобритания, умер после переезда в новый дом из-за инфекции, попавшей в порез. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина случайно порезал ногу и умер от инфекции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

54-летний Хеммингс случайно порезал ногу, когда носил коробки с вещами в дом после переезда. Спустя несколько дней мужчина пожаловался жене на сильную боль.

«Он принял обезболивающее и лег спать, но, когда проснулся около шести часов вечера, нога все еще болела, и он не мог наступать на нее», — рассказывает его вдова Маргарет.

Мужчину доставили в больницу, где он прошел обследование. На следующий день стало ясно, что у него некротический фасциит: через порез в организм попали болезнетворные бактерии, поражающие соединительные ткани и подкожную клетчатку.

«Врачи сказали, что состояние Дэвида ухудшилось и он не выживет. Они могли бы ампутировать ему обе ноги, но он не выдержал бы такой операции», — утверждает Маргарет.

Мужчина скончался вечером того же дня, спасти его не удалось.

«Он прожил всего три дня в нашем новом доме. Нам всем будет очень не хватать его, и все, кто его знал, будут скучать по нему», — говорит вдова погибшего.

Новости,Дэвид Хеммингс,
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