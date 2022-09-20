Жалобы, с которыми россияне никогда не обратятся к врачу онлайн

Россияне предпочитают не обращаться в дистанционном формате к кардиологу, гинекологу и урологу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой исследование компании "Дом.ру".

Фото: m24.ru m24.ru

В опросе компании об отношении к телемедицине приняли участие 1,2 тысячи человек из 7 федеральных округов РФ.

"Респонденты назвали причины, с которыми никогда не обратятся к врачам: проблемы с сердечно-сосудистой системой (36%), беременность и роды/контрацепция (34%), проблемы с почками и мочеиспусканием (24%)",

– озвучил результаты исследования представитель компании.

По словам 49% респондентов, телемедицина является ненадежным способом лечения, поскольку онлайн-формат не позволяет провести полноценный прием. Здесь же у россиян возникают сомнения в качестве назначаемого лечения. Однако 47% опрошенных оказались не против протестировать систему онлайн-приемов, сообщили аналитики.

Около 23% россиян готовы общаться онлайн с психологами. Опрошенные также готовы посетить дистанционную консультацию по вопросам боли в горле, травм, аллергии, а также обсудить с врачом другие заболевания, говорится в исследовании компании.