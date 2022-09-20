Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
3 часа назад

Россияне перечислили жалобы, с которыми никогда не обратятся к врачу онлайн

Москва24

Россияне предпочитают не обращаться в дистанционном формате к кардиологу, гинекологу и урологу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой исследование компании "Дом.ру".

Жалобы, с которыми россияне никогда не обратятся к врачу онлайн
Фото: m24.rum24.ru

В опросе компании об отношении к телемедицине приняли участие 1,2 тысячи человек из 7 федеральных округов РФ.

"Респонденты назвали причины, с которыми никогда не обратятся к врачам: проблемы с сердечно-сосудистой системой (36%), беременность и роды/контрацепция (34%), проблемы с почками и мочеиспусканием (24%)",

– озвучил результаты исследования представитель компании.

По словам 49% респондентов, телемедицина является ненадежным способом лечения, поскольку онлайн-формат не позволяет провести полноценный прием. Здесь же у россиян возникают сомнения в качестве назначаемого лечения. Однако 47% опрошенных оказались не против протестировать систему онлайн-приемов, сообщили аналитики.

Около 23% россиян готовы общаться онлайн с психологами. Опрошенные также готовы посетить дистанционную консультацию по вопросам боли в горле, травм, аллергии, а также обсудить с врачом другие заболевания, говорится в исследовании компании.

Ранее сообщалось, что врачи столичного телемедицинского центра провели за два года более 2,8 миллиона консультаций.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители