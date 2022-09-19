Медсестра хосписа рассказала о необычном случае на работе

Медсестра хосписа Пенни Смит (Penny Smith) в ролике, опубликованном в TikTok, рассказала о необычном случае на работе. По ее словам, однажды умирающий пациент попросил ее уйти в сторону, так как она перекрывала человека, который привиделся ему.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Когда человек умирает, для него нормально говорить, что он видит покойных людей или питомцев, которых он любил», — отметила медсестра.

По ее словам, обычно эти люди мерещатся умирающим прямо над ними или в углу палаты.

«Однажды у меня был пациент, который попросил меня отодвинуться, потому что я мешала ему смотреть на человека, который появился перед ним», — вспомнила Смит.

Специалист посоветовала не переубеждать умирающего человека в том, что в комнате никого нет.