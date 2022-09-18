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2 часа назад

Гастроэнтеролог Садыков рассказал, как простые углеводы провоцируют рак

Мира Маркина

Гастроэнтеролог Рустем Садыков в беседе с "Мослентой" назвал неочевидный фактор, способный спровоцировать развитие рака. По словам медика, к онкологии может привести злоупотребление простыми углеводами.

Врач назвал неочевидный фактор, провоцирующий рак
Фото: unsplashunsplash

Сладкое – один из источников простых углеводов. Конфеты, печенье, торты и другие сладости в большом количестве могут вызвать развитие раковых клеток. Вдобавок к этому, при злоупотреблении десертами в организме образуются структуры конечных продуктов гликирования. Они с трудом выводятся из организма и вдобавок провоцируют дополнительное воспаление.

"Доказана роль взаимодействия конечных продуктов гликирования в развитии и прогрессии таких видов рака, как рак груди, меланома, гепатоцеллюлярная карцинома, рак поджелудочной железы, кишечника и легких",

– пояснил эксперт.

Для профилактики онкологических недугов врач рекомендовал придерживаться здорового рациона.

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