Врач назвал неочевидный фактор, провоцирующий рак

Гастроэнтеролог Рустем Садыков в беседе с "Мослентой" назвал неочевидный фактор, способный спровоцировать развитие рака. По словам медика, к онкологии может привести злоупотребление простыми углеводами.
Сладкое – один из источников простых углеводов. Конфеты, печенье, торты и другие сладости в большом количестве могут вызвать развитие раковых клеток. Вдобавок к этому, при злоупотреблении десертами в организме образуются структуры конечных продуктов гликирования. Они с трудом выводятся из организма и вдобавок провоцируют дополнительное воспаление.
"Доказана роль взаимодействия конечных продуктов гликирования в развитии и прогрессии таких видов рака, как рак груди, меланома, гепатоцеллюлярная карцинома, рак поджелудочной железы, кишечника и легких",
– пояснил эксперт.
Для профилактики онкологических недугов врач рекомендовал придерживаться здорового рациона.