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16 минут назад

Ученые: Молочные продукты дают защиту от диабета второго типа

Мир24иещё 1

Итальянские ученые в ходе проведенного исследования выяснили, что включение в рацион молочных продуктов способно снизить риск развития сахарного диабета второго типа, сообщает издание Express.

Ученые: Молочные продукты дают защиту от диабета второго типа
Фото: unsplashunsplash

Отмечается, что такой тип диабета является наиболее распространенным и возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина.

В этой ситуации специалисты советуют употреблять продукты растительного происхождения – цельное зерно, овощи, фрукты, бобовые, оливковое масло и ограничить большей части продуктов животного происхождения.

Согласно исследованию команды ученых из Неаполитанского университета под руководством доктора Аннализи Гиосу, стакан молока в день снижает риск развития диабета второго типа на 10%, ряженка, кефир и творог а количестве 200 грамм в день – на 5%, ежедневная баночка натурального йогурта – на 6%, а обезжиренная «молочка» – на 3%.

(200 г/день) – на 5%, натуральный йогурт (одна баночка) – на 6%, а обезжиренные молочные продукты – на 3%.

При этом пользу приносит лишь умеренное употребление этих продуктов в пищу.

Ранее врач-терапевт Ольга Усатова рассказала, что орехи, морепродукты, мясо, бобовые и кефир способны заменить снотворное.

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