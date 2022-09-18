Уролог назвал основную опасность долгого воздержания от похода в туалет

«Терпеть ни в коем случае не надо, потому что это растягивает стенку мочевого пузыря. В дальнейшем мочевой пузырь может утратить свою функцию. Мочевой пузырь — мышечный орган. Он сокращается, при растяжении идет изменение стенки пузыря, потом могут возникнуть серьезные проблемы»,