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1 час назад

Уролог назвал основную опасность долгого воздержания от похода в туалет

Мослентаиещё 1

Мочевой пузырь может перестать работать, если стенки органа подвергаются растяжению. Основную опасность долгого воздержания от похода в туалет в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал врач-уролог Городской клинической больницы №52 в Москве Тимур Исаев.

Уролог назвал основную опасность долгого воздержания от похода в туалет
Фото: МослентаМослента

«Терпеть ни в коем случае не надо, потому что это растягивает стенку мочевого пузыря. В дальнейшем мочевой пузырь может утратить свою функцию. Мочевой пузырь — мышечный орган. Он сокращается, при растяжении идет изменение стенки пузыря, потом могут возникнуть серьезные проблемы»,

— объяснил врач.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева назвала опасные причины крови в моче. Она отметила, что даже при условии отсутствия боли важно пройти обследование.

Новости,Тимур Исаев,Елена Малышева,
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