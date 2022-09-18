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3 часа назад

Врачи из Ирландии описали рекордный случай проглатывания 55 батареек

Газета.Ru

Врачи из Университетской больницы Святого Винсента в Дублине извлекли 50 батареек из кишечника и желудка женщины после того, как она проглотила их. Отчет о случае опубликован в Irish Medical Journal. Женщина возрастом 66 лет попала в больницу, проглотив "неизвестное количество" цилиндрических батареек, пытаясь причинить себе вред. Рентген показал, что множество проглоченных батареек не блокировали ее желудочно-кишечный тракт, а также ни одна из них не имела признаков повреждения, поэтому врачи выбрали тактику выжидания. В течение одной недели из пациентки естественным образом вышли пять батареек типа АА. К этому времени у нее появились обширные боли в животе, поэтому было решено провести операцию. Хирурги обнаружили, что желудок под тяжестью батареек растянулся до области над лобковой костью. Команда удалила из желудка 46 батареек типов AA и AAA. Еще четыре батарейки, застрявшие в толстой кишке, были "направлены" в прямую кишку и удалены через задний проход — таким образом, общее количество проглоченных батареек составило 55. Аккумуляторы в ЖКТ могут вызвать опасные для жизни травмы, включая его непроходимость или химическое повреждение. По словам врачей, этот случай рекордный, ранее никто не проглатывал так много батареек за раз. Женщина полностью выздоровела после операции.

Врачи спасли женщину, проглотившую 55 батареек
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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