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2 часа назад

Терапевт Шишкин: курение грозит пороками развития у будущих детей

Ura.Ruиещё 1

У курильщиков повреждается генетический материал, что может привести к грубым порокам развития у будущих детей. Чем больше человек курит, тем выше риск. Об этом в беседе с URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин.

Врач предупредил курильщиков о серьезных последствиях
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Влияние вредных привычек на клетки организма можно обобщить как воздействие клеточных ядов на метаболизм клеток. Они изменяют их генетику. Наиболее подвержены этому влиянию те, что активно делятся. В частности, мужские половые клетки, то есть сперматозоиды. Они очень активно обновляются. Благодаря этому обеспечивается адаптация будущих поколений к изменяющимся условиям внешней среды. Но если в эти внешние условия входят яды, то они очень грубо повреждают генетический материал. Соответственно, идет нарушение программирования белков у будущего ребенка, что может провоцировать развитие дефектов в момент роста плода. Что называется пороками развития», — сказал Валентин Шишкин.

Более серьезные риски для здоровья будущего поколения несет курение у женщин, объяснил эксперт.

«У них конечное число половых клеток закладывается еще во внутриутробном периоде. Эти клетки могут накапливать яды, канцерогены, так как кровоснабжение яичников очень активное. Для женщины табакокурение в любой период ее жизни остается практически на всю жизнь крестом на будущем потомстве. Чем больше курит, тем более грубые дефекты могут быть», — подчеркнул семейный врач.

Для мужчин повреждение генетического материала из-за употребления табака обратимо, отметил Шишкин.

«Практически весь объем будущих сперматозоидов обновляется в среднем каждые три месяца. Соответственно, если будущий отец бросает курить на этот период, а лучше на полгода, то это значительно снижает риски попадания дефектных, то есть отравленных сперматозоидов в эякулят. И минимизирует риски развития пороков. Так что у мужчин процесс обратимый», — пояснил терапевт.

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