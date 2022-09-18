Врач предупредил курильщиков о серьезных последствиях

«Влияние вредных привычек на клетки организма можно обобщить как воздействие клеточных ядов на метаболизм клеток. Они изменяют их генетику. Наиболее подвержены этому влиянию те, что активно делятся. В частности, мужские половые клетки, то есть сперматозоиды. Они очень активно обновляются. Благодаря этому обеспечивается адаптация будущих поколений к изменяющимся условиям внешней среды. Но если в эти внешние условия входят яды, то они очень грубо повреждают генетический материал. Соответственно, идет нарушение программирования белков у будущего ребенка, что может провоцировать развитие дефектов в момент роста плода. Что называется пороками развития», — сказал Валентин Шишкин.