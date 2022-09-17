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1 час назад

Раскрыта смертельная опасность ингаляций над горячей картошкой

Мария Иглина

Врач-терапевт Марат Фаррахов заявил, что популярный метод лечения насморка и больного горла с помощью ингаляции горячим паром над картофелем может приводить к смертельной опасности для жизни. Подробностями эксперт поделился на своей странице "ВКонтакте".

Раскрыта смертельная опасность ингаляций над горячей картошкой
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, на фоне такой ингаляции у человека начинает обильно выделяться мокрота из-за ожога. Горячие ингаляции при остром воспалении горла и гортани паровые усиливают болезнь, поэтому через несколько часов симптомы становятся гораздо ярче:

"Бактериальная инфекция в ушах и носу может мигрировать в головной мозг с развитием менингитов и абсцессов. Потенциально смертельное состояние. Люди со склонностью с бронхоспазму, например, дети с перенесенным ложным крупом и люди с бронхиальной астмой, могут получить резкое сокращение дыхательный путей и смерть от удушья".

Ранее врач рассказала, о чем предупреждает цвет языка.

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