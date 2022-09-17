Раскрыта смертельная опасность ингаляций над горячей картошкой

"Бактериальная инфекция в ушах и носу может мигрировать в головной мозг с развитием менингитов и абсцессов. Потенциально смертельное состояние. Люди со склонностью с бронхоспазму, например, дети с перенесенным ложным крупом и люди с бронхиальной астмой, могут получить резкое сокращение дыхательный путей и смерть от удушья".