Раскрыта смертельная опасность ингаляций над горячей картошкой

Врач-терапевт Марат Фаррахов заявил, что популярный метод лечения насморка и больного горла с помощью ингаляции горячим паром над картофелем может приводить к смертельной опасности для жизни. Подробностями эксперт поделился на своей странице "ВКонтакте".
По словам медика, на фоне такой ингаляции у человека начинает обильно выделяться мокрота из-за ожога. Горячие ингаляции при остром воспалении горла и гортани паровые усиливают болезнь, поэтому через несколько часов симптомы становятся гораздо ярче:
"Бактериальная инфекция в ушах и носу может мигрировать в головной мозг с развитием менингитов и абсцессов. Потенциально смертельное состояние. Люди со склонностью с бронхоспазму, например, дети с перенесенным ложным крупом и люди с бронхиальной астмой, могут получить резкое сокращение дыхательный путей и смерть от удушья".