Названы продукты, которые провоцируют появление диабета II типа

Ученые Неаполитанского университета установили, что употребление стакана молока и йогурта каждый день может помочь предотвратить возникновение диабета II типа. Об этом сообщает Daily Mail, исследование будет представлено на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

При этом чрезмерное употребление красного, переработанного или даже белого мяса, наоборот, повышает риски возникновения заболевания. К таким выводам ученые пришли, проведя анализ 175 исследований.

Во всех исследованиях рассматривались 12 различных продуктов животного происхождения и их эффект развития диабета II типа. По словам ученых, люди, которые ели 100 грамм мяса в день, имели на 22% больше шансов приобрести диабет по сравнению с людьми, которые ели меньше.

При этом люди, которые потребляли 200 грамм молока в день, имели на 10% меньше рисков. Риск был также ниже на 6% среди людей, которые съедали 100 грамм йогурта каждый день.