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2 часа назад

Названы продукты, которые провоцируют появление диабета II типа

Газета.Ruиещё 1

Ученые Неаполитанского университета установили, что употребление стакана молока и йогурта каждый день может помочь предотвратить возникновение диабета II типа. Об этом сообщает Daily Mail, исследование будет представлено на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета.

Названы продукты, которые провоцируют появление диабета II типа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При этом чрезмерное употребление красного, переработанного или даже белого мяса, наоборот, повышает риски возникновения заболевания. К таким выводам ученые пришли, проведя анализ 175 исследований.

Во всех исследованиях рассматривались 12 различных продуктов животного происхождения и их эффект развития диабета II типа. По словам ученых, люди, которые ели 100 грамм мяса в день, имели на 22% больше шансов приобрести диабет по сравнению с людьми, которые ели меньше.

При этом люди, которые потребляли 200 грамм молока в день, имели на 10% меньше рисков. Риск был также ниже на 6% среди людей, которые съедали 100 грамм йогурта каждый день.

Итальянские исследователи рекомендуют рыбу и яйца в качестве "хороших заменителей" для любителей мяса.

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