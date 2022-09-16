Врач предупредил об опасности сна в наушниках

Наушники давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Многиепроводят в них целый день и даже ночь — музыка, подкасты и аудиокниги помогают заснуть. Как сказывается такое беспрерывное ношение наушников на органах слуха?

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На этот вопрос в комментарии для «Слово и Дело» ответил отоларинголог Владимир Зайцев.

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Шум города, буйные соседи, да и просто усталость постоянно сопровождают современного человека. Скрыться от этого помогают наушники. Музыка или аудиокнига позволяют скорее расслабиться и уснуть. Однако сон в наушниках может привести к тяжелым и даже необратимым последствиям.

Отоларинголог Владимир Зайцев в комментарии для «Слово и Дело» предупреждает: засыпание в наушниках может спровоцировать развитие такого заболевания, как сенсоневральная тугоухость — это снижение или полная потеря слуха в результате повреждения звуковоспринимающего аппарата. Кстати, это довольно распространенная в современном мире патология.

«Речь идет о слуховом анализаторе, который находится под постоянным звуковым воздействием. Слуховой анализатор (мы говорим именно про внутреннее ухо) находится под воздействием слухового нерва, воспринимает достаточно громкую информацию, громкую музыку или громкий текст. Это очень плохо. Это способствует тому, что у человека может развиться такое заболевание, как сенсоневральная тугоухость», — объясняет эксперт.

Бодрствующий человек всегда может сделать музыку в наушниках потише или отключить звук — например, если он утомлен и больше не может воспринимать ни мелодию, ни текст и просто хочет побыть в тишине. Однако во сне воздействие музыки и информации в наушниках будет бесконтрольным, долгим и это в долгосрочной перспективе может привести к значительному ухудшению слуха.

Сенсоневральная тугоухость начинается с ощущения посторонних шумов — пищание, гудение или шипение.

Симптомами также могут выступать чувство заложенности уха, периодические головокружения, непереносимость громких звуков. Эти симптомы говорят о развитии серьезной патологии органов слуха.

«Писк, звон или шум в ухе — патология развивается на разной частоте в зависимости от того, какой полукружный канал внутреннего уха вовлекается в воспалительный процесс. Разные полукружные каналы отвечают за разные частоты. В зависимости от этого пищит, гудит или на разговорной частоте шипит. Сейчас люди переутомлены, хотят найти себе успокоение и отдохновение в прослушивании музыки или аудиокниг. Засыпают с наушниками и гробят свой слух, что недопустимо», — подчеркнул Владимир Зайцев.

Сколько же можно находиться в наушниках, чтобы не навредить органам слуха? По словам отоларинголога, не более часа в день и на средней громкости.

Долгое и громкое прослушивание музыки чревато развитием болезни, которую очень сложно вылечить.

«Безопасное воздействие — это два раза в день по 30 минут. Суммарно это час на небольшой громкости, на средней громкости. Если больше, то человек будет испытывать перегрузку внутреннего уха, перегрузку слухового анализатора. Либо можно прослушивать один час без перерыва, но не больше. Все, что больше, скажется на слухе рано или поздно», — заключает эксперт.