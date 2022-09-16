Лекарство от диареи может помочь в лечении аутизма

Новый вид компьютерного моделирования для изучения того, как уже существующие лекарства могут быть использованы для лечения расстройства аутистического спектра (РАС) показал, что обычный препарат против диареи может гипотетически улучшить симптомы аутизма.

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"В настоящее время не существует лекарств, одобренных для лечения дефицита социальной коммуникации - основного симптома аутизма", - объясняет ведущий автор исследования Элиз Кох из Университета Осло. "Однако большинство взрослых и около половины детей и подростков с РАС лечатся антипсихотическими препаратами, которые имеют серьезные побочные эффекты или неэффективны при РАС".

Для изучения потенциальных новых методов лечения РАС исследователи использовали тип компьютерного моделирования, который имитирует сложные белковые взаимодействия. Была построена сеть, моделирующая белки, связанные с РАС, затем было смоделировано влияние на эту сеть уже существующих лекарств, и результаты указали на несколько молекул, которые могут противодействовать процессам, лежащим в основе РАС.

Самым значительным результатом исследования стало обнаружение распространенного противодиарейного препарата, который потенциально может сыграть роль в лечении симптомов ASD. Этот безрецептурный препарат, называемый лоперамидом, “широко и безопасно используется уже почти 50 лет”, пишут исследователи.