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2 часа назад

Биологи выделили особенности двух разных типов ожирения

Волгоградская правда

Сегодня в мире живут сотни миллионов людей с ожирением. Американские ученые выяснили, что среди населения планеты распространены два типа ожирения, которые отличаются некоторыми параметрами. Один характеризуется большей жировой массой, а другой – как жировой массой, так и мышечной.

Биологи выделили особенности двух разных типов ожирения
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Авторам удалось установить, что у разных типов ожирения есть уникальные параметры на молекулярном уровне. Оказалось, что у людей с высоким процентом мышечной массы выше шансы появления воспалений, которые приводят к раку и другим серьезным заболеваниям.

Биологи из Института Ван Анделя с помощью искусственного интеллекта выделили четыре метаболических подтипа. Два из них напрямую связаны с ожирением, а два других характеризуют склонность к худобе.

Подробные данные о проведенном исследовании можно узнать в журнале Nature Metabolism.

Биологи также пришли к выводу о том, что склонность к одному из типов ожирения не зависит от генетики и от внешних условий. У некоторых людей ожирение проявляется случайным образом. По версии исследователей, такой механизм может быть связан с различной активностью генов уже после рождения.

Сейчас врачи устанавливают степень ожирения с помощью подсчета индекса массы тела. Такой метод не учитывает индивидуальных особенностей развития, из-за чего возможны неверные прогнозы относительно рисков заболеваний.

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