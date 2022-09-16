Биологи выделили особенности двух разных типов ожирения

Сегодня в мире живут сотни миллионов людей с ожирением. Американские ученые выяснили, что среди населения планеты распространены два типа ожирения, которые отличаются некоторыми параметрами. Один характеризуется большей жировой массой, а другой – как жировой массой, так и мышечной.

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Авторам удалось установить, что у разных типов ожирения есть уникальные параметры на молекулярном уровне. Оказалось, что у людей с высоким процентом мышечной массы выше шансы появления воспалений, которые приводят к раку и другим серьезным заболеваниям.

Биологи из Института Ван Анделя с помощью искусственного интеллекта выделили четыре метаболических подтипа. Два из них напрямую связаны с ожирением, а два других характеризуют склонность к худобе.

Подробные данные о проведенном исследовании можно узнать в журнале Nature Metabolism.

Биологи также пришли к выводу о том, что склонность к одному из типов ожирения не зависит от генетики и от внешних условий. У некоторых людей ожирение проявляется случайным образом. По версии исследователей, такой механизм может быть связан с различной активностью генов уже после рождения.