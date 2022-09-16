Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
3 часа назад

Врач перечислил указывающие на алкоголизм признаки

Lenta.ruиещё 1

Понять, что человек становится алкоголиком, можно по нескольким простым признакам, заявила психиатр-нарколог, главный врач стационара «Гармония» Марина Калюжная. Она перечислила их в разговоре с «Лентой.ру».

Врач перечислил указывающие на алкоголизм признаки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во-первых, по словам врача, человек, страдающий алкоголизмом, начинает думать об алкоголе. В частности, ему кажется, что бокал или бутылка спиртного гарантированно сделают праздник интересным и веселым. «При этом человек, как лев, борется за свое право на алкоголизм. Любой разговор, связанный с его зависимостью, вызывает в нем злобу. Мне попадались подобные пациенты, у которых фраза "Я не алкоголик!" была как мантра», — подчеркнула Калюжная.

Впоследствии человек перестает осознавать свою норму и регулировать количество выпивки, обратила внимание она. «Тут бокал — там рюмка. И провалы в памяти начинаются после выпивки. Ограничивать себя — нет, не слышали. Тогда, кстати, в алкоголиках проявляется хитрость и лживость. Человек может клясться, что выпьет рюмочку, а потом его находят мертвецки пьяным», — пояснила специалист.

О конечной стадии привыкания, по ее словам, свидетельствуют утрата рефлекса тошноты и толерантность к спиртному. «Условно это проявляется так: человек выпил бутылку водки, и его не тошнит, а, наоборот, он еще бежит за второй и третьей. Так начинается новая жизнь, а точнее существование, где кроме бутылки интересов быть не может», — подытожила психиатр-нарколог.

Ранее стало известно, что в России резко выросли продажи алкоголя. За первые восемь месяцев текущего года продажи спиртного без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи достигли 140 миллионов декалитров, что на 8,4 процента больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители