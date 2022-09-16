Врач перечислил указывающие на алкоголизм признаки

Понять, что человек становится алкоголиком, можно по нескольким простым признакам, заявила психиатр-нарколог, главный врач стационара «Гармония» Марина Калюжная. Она перечислила их в разговоре с «Лентой.ру».

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Во-первых, по словам врача, человек, страдающий алкоголизмом, начинает думать об алкоголе. В частности, ему кажется, что бокал или бутылка спиртного гарантированно сделают праздник интересным и веселым. «При этом человек, как лев, борется за свое право на алкоголизм. Любой разговор, связанный с его зависимостью, вызывает в нем злобу. Мне попадались подобные пациенты, у которых фраза "Я не алкоголик!" была как мантра», — подчеркнула Калюжная.

Впоследствии человек перестает осознавать свою норму и регулировать количество выпивки, обратила внимание она. «Тут бокал — там рюмка. И провалы в памяти начинаются после выпивки. Ограничивать себя — нет, не слышали. Тогда, кстати, в алкоголиках проявляется хитрость и лживость. Человек может клясться, что выпьет рюмочку, а потом его находят мертвецки пьяным», — пояснила специалист.

О конечной стадии привыкания, по ее словам, свидетельствуют утрата рефлекса тошноты и толерантность к спиртному. «Условно это проявляется так: человек выпил бутылку водки, и его не тошнит, а, наоборот, он еще бежит за второй и третьей. Так начинается новая жизнь, а точнее существование, где кроме бутылки интересов быть не может», — подытожила психиатр-нарколог.