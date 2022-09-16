Врач Демьяновская рассказала о профилактике простуды осенью

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская перечислила в разговоре с "Известиями" способы, позволяющие снизить риск простудных заболеваний осенью. "Чтобы избежать респираторных вирусных инфекций, мойте руки с мылом и как можно реже прикасайтесь руками к глазам, носу и рту. Регулярно проветривайте помещение, избегайте сильных стрессов и физического переутомления", — сказала врач. Она отметила, что не стоит забывать и о вакцинации против гриппа. Кроме того, следует отказаться от вредных привычек, больше проводить времени на свежем воздухе и полноценно питаться. "Если вы все же почувствовали хотя бы минимальные симптомы ОРВИ — значит, инкубационный период инфекции остался позади и заболевание, к сожалению, уже развивается. В таком случае следует оставаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и предотвратить для себя более тяжелое течение болезни", — заявила Демьяновская. По ее словам, не следует переносить простуду "на ногах", чтобы не получить осложнений, а важно отдыхать и соблюдать достаточный водный режим, который поспособствует выведению токсинов из организма. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что для поддержания иммунитета осенью необходимо есть рыбу и свежие овощи.