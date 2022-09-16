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3 часа назад

Иммунолог Крючков назвал процент перенесших COVID-19 людей без выработанного иммунитета

Vse42.ruиещё 2

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал россиянам, что у 10% переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет к этой болезни.

Иммунолог: не у всех вырабатывается иммунитет после COVID-19
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с представителями СМИ российский медик отметил, что у некоторых людей иммунная система реагирует на перенесенный коронавирус или вакцинацию таким образом, что у организма не формируется эффективная защита. По словам Крючкова, таких людей 10% среди переболевших, передает издание URA.RU.

– Это не больные с каким-то тяжелым заболеванием. Так реагирует их иммунная система на данный тип антигенов. Эффективного антительного ответа не вырабатывается, – цитирует СМИ эксперта.

Он добавил, что такие люди могут сразу же заболеть COVID-19 во второй раз из-за контакта с инфицированными.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что российский невролог Павел Хорошев связал потерю обоняния при COVID-19 с развитием глупости.

Новости,Николай Крючков,
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