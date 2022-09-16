Врачи предупредили о вирусе, передающемся при разговоре

Как правило, энтеровирусные инфекции маскируются под респираторные вирусные инфекции. Иногда развиваются тяжелые формы заболевания: менингит и энцефалит.

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Как пояснили специалисты, к возбудителям этого инфекционного заболевания относятся энтеровирусы групп Коксаки А, Коксаки В, ЕСНО. Эти вирусы сохраняют устойчивость во внешней среде, хорошо выживают при низких температурах, даже морозах и оттепели. Помимо этого, они могут выживать до 15 суток при комнатной температуре, объяснили работники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Инфекцию может передать больной человек воздушно-капельным путем. Заразиться можно при купании в водоемах, через плохо обработанную пищу и воду.

У больного повышается температура тела до 38-39 градусов. При этом у него появляются головная боль, боль в мышцах, тошнота и рвота. Кроме того, воспаляются миндалины и слизистая глотки, увеличиваются шейные лимфоузлы. Может появиться мелкопятнистая сыпь. Чтобы предотвратить заболевание, врачи советуют тщательно мыть руки после туалета, перед едой и готовкой.