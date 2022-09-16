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1 час назад

Диетолог назвал самый опасный морс

Москва24иещё 2

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 назвал морс с добавлением сахара самым опасным для здоровья.

Диетолог назвал самый опасный морс
Фото: m24.rum24.ru

"Сахар вреден, потому что он в нашем организме слишком быстро оказывается в крови. И когда концентрация сахара в крови повышается стремительно, возникает нарушение обмена веществ", – объясняет эксперт.

Если пить сахарные морсы изо дня в день, нарушение обмена веществ может привести к ожирению, сахарному диабету и гипертонии, предупреждает врач. Диетолог советует пить морс без добавления сахара, чтобы получить от него только пользу. Причем напиток можно приготовить из любых ягод.

По словам Гинзбурга, все они одинаково полезны. В них содержатся полифенолы, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

"Может быть даже антисептический эффект. Когда мы пьем этот морс, у нас как бы очищается полость рта", – подчеркнул врач.

Чтобы вкус напитка был не слишком кислым, можно использовать ягоды, в которых есть природные сахара, заключил эксперт. Ранее россиянам посоветовали замораживать ягоды на зиму. По словам нутрициолога, диетолога, психиатра, члена Союза национальной ассоциации клинического питания Анны Ивашкевич, такой способ поможет сохранить в них все полезные витамины и клетчатку.

Новости,Михаил Гинзбург,
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