Диетолог назвал самый опасный морс

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 назвал морс с добавлением сахара самым опасным для здоровья.

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"Сахар вреден, потому что он в нашем организме слишком быстро оказывается в крови. И когда концентрация сахара в крови повышается стремительно, возникает нарушение обмена веществ", – объясняет эксперт.

Если пить сахарные морсы изо дня в день, нарушение обмена веществ может привести к ожирению, сахарному диабету и гипертонии, предупреждает врач. Диетолог советует пить морс без добавления сахара, чтобы получить от него только пользу. Причем напиток можно приготовить из любых ягод.

По словам Гинзбурга, все они одинаково полезны. В них содержатся полифенолы, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

"Может быть даже антисептический эффект. Когда мы пьем этот морс, у нас как бы очищается полость рта", – подчеркнул врач.