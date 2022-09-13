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3 часа назад

Нарколог Сиволап развеял главный миф о женском алкоголизме

Мария Иглина

Психиатр-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап заявил, что неизлечимость женского алкоголизма — не более, чем миф. Более того, он поддается лечению лучше мужского. Об этом эксперт рассказал "Газете.Ru".

Нарколог Сиволап развеял миф о женском алкоголизме
Фото: unsplash.comunsplash.com

Медик объяснил, что женщины чаще сталкиваются с депрессиями и тревожными расстройствами, именно это и отягощает зависимость и препятствует лечению.

"Однако и многие международные данные, и мой личный опыт говорят о том, что женщины лечатся от алкогольной зависимости успешнее. Это не значит, что для женщин гарантировано стопроцентное излечение. Но если лечить от алкоголизма условного мужчину и условную женщину — у женщины, скорее всего, результат будет получше", — пояснил Сиволап.

Он также отметил, что у женщин при алкоголизме симптоматика развивается быстрее, чем у мужчин, однако они раньше обращаются за помощью и в целом реже страдают алкоголизмом.

Ранее ученые обнаружили способ снизить потребление алкоголя.

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