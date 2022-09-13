Нарколог Сиволап развеял миф о женском алкоголизме

Психиатр-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап заявил, что неизлечимость женского алкоголизма — не более, чем миф. Более того, он поддается лечению лучше мужского. Об этом эксперт рассказал "Газете.Ru".
Медик объяснил, что женщины чаще сталкиваются с депрессиями и тревожными расстройствами, именно это и отягощает зависимость и препятствует лечению.
"Однако и многие международные данные, и мой личный опыт говорят о том, что женщины лечатся от алкогольной зависимости успешнее. Это не значит, что для женщин гарантировано стопроцентное излечение. Но если лечить от алкоголизма условного мужчину и условную женщину — у женщины, скорее всего, результат будет получше", — пояснил Сиволап.
Он также отметил, что у женщин при алкоголизме симптоматика развивается быстрее, чем у мужчин, однако они раньше обращаются за помощью и в целом реже страдают алкоголизмом.