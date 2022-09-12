Озвучена угроза от электронных сигарет через 10 лет

Команда специалистов из Института Фрэнсиса Крика (FCI) озвучила потенциальную угрозу электронных сигарет. По их мнению, здравоохранение может столкнуться с новой волной рака через 10 лет, сообщает The Independent.

Фото: mohamad hajizade / Unsplash mohamad hajizade / Unsplash

Один из авторов исследования Чарльз Свонтон рассказал, что вейпинг сложно назвать безопасным способом бросить курить. В ходе проведенных исследований на мышах и людях ученые изучили, почему некоторые онкобольные (каждый восьмой пациент) в Великобритании — это некурящие люди, несмотря на то, что курение — один из главных провокаторов рака. Для этого был проведен анализ на влияние частиц сажи в воздухе, провоцирующих развитие заболевания.

Оказалось, что пути возникновения опухоли в легких у некурящих и курящих разные. В случае загрязнения воздуха может сформироваться воспаление, за которым затем следует процесс заживления, вызывая активацию спящих клеток, что и приводит к раку. Ученые полагают, что электронные сигареты способны на тот же эффект.

Хотя медики и признали, что вейпинг безопаснее, чем курение сигарет, однако выявить долгосрочные риски для здоровья все еще сложно. Изученный механизм позволит оптимизировать методы профилактики онкологического заболевания легких.