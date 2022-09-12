Сомнолог перечислила основные способы борьбы с бессонницей

Основные способы борьбы с бессонницей перечислила в разговоре с «Мослентой» врач-кардиолог, сомнолог, врач функциональной диагностики «СМ-Клиника» Наталья Вязова.

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«Самая распространенная причина бессонницы — стресс. Нервная система возбуждена, навязчивые мысли не дают уснуть продолжительное время, мы катастрофизируем ситуацию и начинаем испытывать тревогу. Как только вы решите ситуацию, из-за которой испытываете стресс, бессонница пройдет, а сон восстановится», — пояснила специалист.

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При длительной бессоннице человек начинает испытывать беспокойство, у него возникает психологическое ощущение боязни сна, страх из-за того, что недосып отразится на качестве его работы, — эти психологические факторы начинают подкреплять бессонницу. Если самостоятельно справиться со стрессом не получается, следует обратиться к специалисту. Он поможет адаптироваться и стабилизировать эмоциональное состояние.

По словам врача, для профилактики недуга необходимо наладить режим сна и бодрствования — ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Оптимальный режим сна — отход ко сну до 23 часов и пробуждение в 7 утра, в том числе в выходные и праздничные дни. Перед сном необходимо обеспечить определенный переходный период не менее одного часа, во время которого тело и мозг расслабляются.

Кроме того, подготовиться к ночному отдыху помогут короткие прогулки на свежем воздухе и выполнение легких физических упражнений. Любая физическая нагрузка должна проводиться не позже чем за два-три часа до сна. Важно создать в спальне комфортную и располагающую ко сну обстановку.

«Нарушения сна могут возникнуть в ответ на информационную нагрузку. Поэтому следует воздержаться от просмотра телевизора и работы за компьютером перед сном. Не рекомендуется читать новости или слушать музыку в постели. Однако от интимной близости отказываться не стоит. Она стимулирует выброс гормонов, оказывающий положительной влияние на нервную систему», — отметила специалист.