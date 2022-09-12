Мясников рассказал, что нужно для здоровья суставов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о трех секретах здоровых суставов. Подробностями он поделился в эфире своей авторской программы на телеканале "Россия 1".
В первую очередь, по словам медика, стоит избегать длительной неподвижности. Дело в том, что при недостатке активности в суставах происходит "эффект загустевающего желе".
Также не следует игнорировать боль в конечностях:
"С одной стороны, боль надо уважать, с другой стороны, понимать, когда этот сигнал, а когда показатель, что ты просто перетренировался".
Кроме этого, Мясников отметил, что суставы останутся здоровыми, если держать спину прямо и равномерно распределять нагрузку на тело.