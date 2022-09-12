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51 минуту назад

Названы признаки и опасности попадания в пищевод содержимого желудка

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Боль при глотании, изжога и сухой кашель могут указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), сообщила врач-терапевт Алисия Милинис. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила эти и другие признаки ГЭРБ, а также назвали основные факторы риска и опасности, сопутствующие этой патологии.

Названы опасности попадания в пищевод содержимого желудка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Милинис объяснила, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — это хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся попаданием в пищевод содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки. По ее словам, в развитии патологии огромную роль играет нарушение функции барьера, разделяющего пищевод и желудок. Обычно он препятствует обратному «забросу» (патологическому рефлюксу) пищи из желудка, но при ГЭРБ этот процесс нарушается, добавила врач. В результате содержимое желудка попадает в пищевод и вызывает воспаление его стенок.

Заболевание проявляется изжогой, болью и ощущением «кома» в горле при глотании, отрыжкой и спрыгиванием кислого содержимого желудка, продолжила Милинис. Среди внепищеводных признаков ГЭРБ она назвала длительный сухой кашель, осиплость голоса, а также повреждение зубной эмали.

Терапевт предупредила, что ГЭРБ нельзя назвать заболеванием, не требующим особенного внимания.

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