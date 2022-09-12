Эндокринолог назвала порядок действий при простуде

Порядок действий при простудных заболеваниях в своем Telegram -канале назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Один из главных «протоколов действий» — отдых в постели. В таком режиме организм не тратит силы на работу мышц, а направляет ресурсы для восстановления иммунной системы.

«Принимайте адаптогены в повышенных дозах: китайский лимонник, элеутерококк, Омега-3, поливитамины. Я еще рекомендую витамин С. Несмотря на то что клинические исследования не выявили четкой связи между ним и быстрым излечением от простуды, пренебрегать не стоит», — рассказала эксперт.

Кроме того, врач порекомендовала не принимать душ, не пить алкоголь, не сбивать температуру, если она не высокая, не переедать и пить больше теплой воды с с лимоном, алоэ или травами (мятой, листьями малины).