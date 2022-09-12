Доктор перечислил россиянам возможные причины нарушения сна

Доктор медицинских наук, врач Сергей Хомяков рассказал, из-за чего могут появляться различные нарушения сна и что может влиять на его качество.
По словам специалиста, нарушения сна могут возникать из-за внешних причин (шум, свет, запах и прочие неудобства). Кроме того, такие проблемы могут быть вызваны заболеваниями, например, сердечно-сосудистой системы, депрессией, неврозами, диабетом, сонным апноэ, ожирением, болезнями мочевыводящих путей, астмой и рядом других.
Отмечается, что время приема пищи перед сном также влияет на его качество. Ужинать необходимо за три-четыре часа до отхода ко сну, причем не плотно и в еде должен преобладать белок и сложные углеводы.
Вместе с тем прием лекарств также может спровоцировать проблемы с засыпанием, отметил Хомяков, выбирать их необходимо в соответствие с назначением врача. Доктор добавил, что качественный сон – это тот, при котором нет трудностей с засыпанием, длящийся примерно восемь часов с короткими пробуждениями в несколько секунд, пишет издание "Известия".