Доктор перечислил россиянам возможные причины нарушения сна

Доктор медицинских наук, врач Сергей Хомяков рассказал, из-за чего могут появляться различные нарушения сна и что может влиять на его качество.

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По словам специалиста, нарушения сна могут возникать из-за внешних причин (шум, свет, запах и прочие неудобства). Кроме того, такие проблемы могут быть вызваны заболеваниями, например, сердечно-сосудистой системы, депрессией, неврозами, диабетом, сонным апноэ, ожирением, болезнями мочевыводящих путей, астмой и рядом других.

Отмечается, что время приема пищи перед сном также влияет на его качество. Ужинать необходимо за три-четыре часа до отхода ко сну, причем не плотно и в еде должен преобладать белок и сложные углеводы.