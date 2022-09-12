Доктор Мясников раскрыл три секрета здоровых суставов

Три секрета здоровых суставов раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1». В первую очередь, стоит избегать длительной неподвижности.

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«Помните, что каждый сустав в течение дня дня должен быть разработан. Сколько их у нас. Плечи, локти, кисти, тазобедренный, колени, голеностоп. Причем упражнения можно делать простые», — рассказал доктор. Он отметил, что при недостатке активности в суставах происходит «эффект загустевающего желе».

Во-вторых, боль в конечностях все же нельзя игнорировать. Однако даже при дискомфортных ощущениях отказываться от движения не стоит, предупредил Мясников. «С одной стороны, боль надо уважать, с другой стороны, понимать, когда этот сигнал, а когда показатель, что ты просто перетренировался. Перед тренировкой ни в коем случае нельзя принимать обезболивающие, иначе вы как бы перерезаете связь, которая предупредит вас об опасности», — объяснил он.

В-третьих, суставы останутся здоровыми, если держать спину прямо и равномерно распределять нагрузку на тело. К примеру, тяжелую сумку лучше не нести с одной стороны. «Чтоб резина долго служила, вы не должны стартовать с места с прокруткой, вы должны соблюдать скорость, не наезжать на бордюры. Так же и с суставами. Пробег рассчитан на столько-то километров, ну будьте экономны! Тогда они вам прослужат до глубокой старости», — заключил Мясников.