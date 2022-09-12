Старая зубная щетка может стать причиной заболеваний

Из-за старой зубной щетки у человека могут развиться сердечные заболевания, диабет и артрит. Об этом сообщается в информационном издании «Доктор Питер».

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Терапевт Елизавета Мельникова рассказала журналистам об особенностях гигиены полости рта. Обычная чистка зубов должна проводиться зубной щеткой, которой пользовались не больше трех месяцев.

Специалист отметила, что после этого срока использования средства для чистки зубов перестают быть эффективными. Даже если следить за полостью рта дважды в день - это не сильно исправит ситуацию. А примерно через месяц после использования новой щетки, щетинки становятся менее эффективными.