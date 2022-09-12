Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
4 часа назад

Старая зубная щетка может стать причиной серьезных заболеваний

ProOren

Из-за старой зубной щетки у человека могут развиться сердечные заболевания, диабет и артрит. Об этом сообщается в информационном издании «Доктор Питер».

Старая зубная щетка может стать причиной заболеваний
Фото: ProOrenProOren

Терапевт Елизавета Мельникова рассказала журналистам об особенностях гигиены полости рта. Обычная чистка зубов должна проводиться зубной щеткой, которой пользовались не больше трех месяцев.

Специалист отметила, что после этого срока использования средства для чистки зубов перестают быть эффективными. Даже если следить за полостью рта дважды в день - это не сильно исправит ситуацию. А примерно через месяц после использования новой щетки, щетинки становятся менее эффективными.

Врач предупредила, что при чистке зубов старой щеткой патогенные микроорганизмы могут распространиться по всему организму. Бактерии вызывают воспаления из-за которых могут развиться опасные болезни. Это развитие сердечно-сосудистых недугов и артрита, изменения в обмене веществ.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители