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4 часа назад

Назван напиток, снижающий риск инсульта

runews24.ru

Риск развития болезней сердца и инсульта снижает употребление черного чая. Вывод сделали учёные из Великобритании во время анализа данных почти 500 тысяч человек.

Назван напиток, снижающий риск инсульта
Фото: runews24.rurunews24.ru

Участники ответили на вопросы об образе жизни и своём здоровье, также о привычках чаепития. После эти данные сравнили с показателями смертности по той или иной причине. За участниками эксперимента вели наблюдения 11 лет, написал журнал Annals of Internal Medicine.

Учёные выяснили, что риск смерти снижался на 9-13% у тех, кто пил не менее двух чашек чёрного чая в день. У любителей напитка был более низкий уровень смертности от инсультов, проблем с сосудами, болезней сердца.

Исследователи отметили, что положительный эффект наблюдался вне зависимости от сорта чая и как он был приготовлен – холодный или горячий, с молоком или без добавок. При этом большое количество выпитого в течение дня напитка не давало пользы, но не приносило вреда.

Влияние чая объяснили содержанием флавоноидов и полифенолов, уменьшающих уровень воспаления в организм. Именно данный процесс снижает риск смерти человека от любых причин.

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