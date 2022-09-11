Эксперт предупредил об опасности микродозинга

Увлечение «микродозингом» (употребление красных мухоморов в пищу в небольших количествах), опасно для здоровья. Об этом заявил старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Гмошинский, передает телеканал «Царьград».

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По словам эксперта, в последнее время среди некоторых россиян стало популярно употреблять в пищу опасные для здоровья красные мухоморы. Считается, что это помогает справиться с депрессией, усталостью, ленью и повышенной тревожностью. Однако это увлечение может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Гмошинский подчеркивает, что употребление этого гриба в количестве 1-2 граммов не приведет к токсическому отравлению, но вещества, которые попадают в организм, могут вызывать неприятные последствия, например, поначалу бессимптомное повреждение печени и почек.