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56 минут назад

Врач-диетолог назвал самые важные для пожилых людей витамины

Свободная пресса

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал самые важные для пожилых людей витамины.

Врач назвал самые важные для пожилых витамины
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам специалиста, речь идёт о витаминах C и D, а также группе В, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

Как пояснил врач, витамин D отвечает за усвоение кальция, поэтому он обязателен для пожилых людей. Его можно получить из рыбы, чуть меньше это витамин содержится в маслах и грибах. При этом для нервной системы незаменимы витамины группы B.

«Дополнительно, конечно, их употреблять не нужно, но в пище они должны присутствовать в адекватном количестве, – пояснил Арзамасцев. – Надо помнить, что витамины группы В – это нормальная работа нервной системы и хорошее самочувствие, потому что они отвечают за метаболизм практически любой клетки».

Кроме того, он рассказал, что говядина также содержит витамины группы B. Раз в неделю, если нет противопоказаний, можно есть печень.

Очень важен, по его словам и витамин C, который поддерживает иммунитет. Чтобы получать его в необходимом объёме диетолог советует включить в рацион шиповник, киви и цитрусовые.

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