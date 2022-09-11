Врачи назвали признаки преждевременного старения

Врачи назвали порталу Eat This, Not That! признаки, которые помогут вовремя распознать признаки преждевременного старения.

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«Если вы заметите какие-то из нижеследующих симптомов, обратитесь к врачу и проведите исследование. Они говорят о том, что ваше старение преждевременно», — сказал сертифицированный семейный врач, глава собственной клиники с холистическими стратегиями оздоровления доктор Том Митчелл.

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Хронические боли и воспаления, ставшие повседневными, были названы диетологом Лизой Ричардс одним из характерных признаков опережающего время старения.

«Если вы обнаружите воспаление, задержку жидкости, плохой сон и хронические боли, вы, скорее всего, стареете быстрее, чем следовало бы», — сказала она, добавив, что без медицинского диагноза эти симптомы, скорее всего, вызваны продуктами питания.

По ее словам, сокращение в рационе насыщенных жиров, рафинированных углеводов, избыточного сахара может уменьшить побочные эффекты питания. Нужно выбирать богатые антиоксидантами, цельными злаками и полезными жирами продукты, чтобы оздоровиться на клеточном уровне, улучшить работу кишечника, иммунитета и общее самочувствие.

Еще одним тревожным симптом преждевременного старения организма является потеря мышечной массы. Доктор Митчелл пояснил, что мышечная масса начинает снижаться в возрасте около 30 лет, и этот процесс ускоряется с возрастом. По его словам, он может быть ускорен плохим питанием, недостатком физических упражнений и некоторыми медикаментами. Этот процесс могут замедлить регулярные физические упражнения и достаточное потребление белка и добавок с креатином или другими питательными веществами.

Еще одним характерным симптомом старения является изменение внешнего вида кожи, истончение и потеря ее эластичности. Это приводит к появлению морщин, пигментных пятен, шелушению. Такое состояние кожи может быть ускорено факторами окружающей среды: курением и пребыванием на солнце, а также неправильным питанием или недостаточной физической нагрузкой.

Хрупкость и слабость костей — очередная часть старения: с возрастом скорость восстановительных процессов костной ткани замедляется, что приводит к риску переломов.

Тревожным сигналом может оказаться и обильное выпадение волос, так как со временем волосяные фолликулы производят более тонкие и слабые волосы. Но в довольно молодом возрасте при такой проблеме необходимо проконсультироваться с дерматологом и пройти обследование, так как она может свидетельствовать о гормональном дисбалансе, дефиците витаминов и стрессе.