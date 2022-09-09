Стоматолог дал советы по защите зубной эмали

«По-настоящему крепкая здоровая зубная ткань — желтоватая. Эмаль белая в норме может иметь кремовый оттенок. Расположенный под ней дентин всегда жёлтый, иногда с сероватым тоном, это обусловлено минеральными неорганическими веществами в его составе», — отметил Коробков.